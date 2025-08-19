Пик солнечной активности не повлияет на программу «Биона-М»

«Бион» — серия отечественных космических аппаратов для биологических исследований. В частности, ученых интересует воздействие радиации и невесомости на живые организмы. Первый подобный аппарат под названием «Космос-605» был запущен в 1973 году. В 2013 году на орбиту вывели первый спутник из серии «Бион-М». Тогда в космосе побывали мыши, монгольские песчанки, гекконы, улитки, растения и колонии различных микроорганизмов.