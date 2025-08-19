Пик солнечной активности не повлияет на программу «Биона-М»

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 19 августа. /ТАСС/. Текущий пик солнечной активности не окажет влияния на выполнение научной программы биологического спутника «Бион-М» № 2, запуск которого намечен на вечер 20 августа. Об этом журналистам сообщил вице-президент Российской академии наук Сергей Чернышев.
«Нет», — ответил Чернышев на соответствующий вопрос ТАСС.
По его словам, ученые будут внимательно отслеживать активность Солнца, что позволит выявить возможные корреляции между вспышками и результатами экспериментов. «Данные будут иметь высокую ценность в любом случае», — подчеркнул вице-президент РАН.
Он добавил, что проект «Бион-М» создавался при тесном взаимодействии РАН, ее институтов и Роскосмоса. «Мы вместе, по сути дела, сформировали федеральный проект “Космическая наука”, он уже одобрен президентом и правительством», — добавил Чернышев.
Об аппарате «Бион-М» № 2.
Запуск биологического спутника «Бион-М» № 2 намечен на поздний вечер 20 августа — на его борту в космос отправятся 75 мышей, около 1,5 тыс. мух дрозофил, а также растения, грибы, лишайники и клеточные культуры.
Аппарат массой 6,4 тонны планируется вывести на солнечно-синхронную орбиту наклонением 96,6 градуса, где уровень космической радиации на треть выше, чем на сегодняшней орбите МКС — таким образом планируется проверить ее безопасность для человека.
«Бион» — серия отечественных космических аппаратов для биологических исследований. В частности, ученых интересует воздействие радиации и невесомости на живые организмы. Первый подобный аппарат под названием «Космос-605» был запущен в 1973 году. В 2013 году на орбиту вывели первый спутник из серии «Бион-М». Тогда в космосе побывали мыши, монгольские песчанки, гекконы, улитки, растения и колонии различных микроорганизмов.