В деревне Грановщина Иркутского района появится «умная» спортивная площадка. Как сообщили КП-Иркутск в районной администрации, подрядчик уже подготовил основание спортплощадки, сделал покрытие и установления ограждение.
— Все готово для монтажа оборудования. «Умная» площадка предназначена для игровых видов спорта, отдельно предусмотрена территория для воркаута", — рассказал министра спорта Иркутской области Павел Богатырев.
На создание площадки выделили более девяти миллионов рублей, из них 6,7 миллиона — из средств федерального бюджета.
