В деревне Грановщина Иркутского района появится «умная» спортивная площадка

Отдельно организовали территорию для воркута.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В деревне Грановщина Иркутского района появится «умная» спортивная площадка. Как сообщили КП-Иркутск в районной администрации, подрядчик уже подготовил основание спортплощадки, сделал покрытие и установления ограждение.

— Все готово для монтажа оборудования. «Умная» площадка предназначена для игровых видов спорта, отдельно предусмотрена территория для воркаута", — рассказал министра спорта Иркутской области Павел Богатырев.

На создание площадки выделили более девяти миллионов рублей, из них 6,7 миллиона — из средств федерального бюджета.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области более 800 школ готовы к новому учебному году. 18 учреждений не подали заявку на проверку комиссии из-за текущего ремонта.