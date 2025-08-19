Пермский марафон пробегут несколько спортсменов из Кении

Стали известны имена ведущего и хедлайнера спортивного праздника в Перми. На большой сцене у «Театра-Театра» выступит с концертной программой пермяк DJ Smash. Комментировать события на трассе и вне ее будет известный шоумен и блогер Дмитрий Губерниев.