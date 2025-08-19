Ричмонд
Пермский марафон пробегут несколько спортсменов из Кении

На Пермский марафон зарегистрировались 15 тысяч бегунов из трех стран.

Источник: Комсомольская правда

Менее трех недель осталось до традиционного Пермского марафона. Главного спортивное событие года в Прикамье пройдет на улицах города 6 и 7 сентября. Для участия в марафоне прошли регистрацию более 15 тыс. участников.

Стали известны имена ведущего и хедлайнера спортивного праздника в Перми. На большой сцене у «Театра-Театра» выступит с концертной программой пермяк DJ Smash. Комментировать события на трассе и вне ее будет известный шоумен и блогер Дмитрий Губерниев.

По предварительной информации, на старт Пермского марафона выйдут участники из трех стран и 60 регионов России. Марафонскую дистанцию пробегут спортсмены из Кении.

В конце июля Пермский марафон закрыл регистрацию на две дистанции.