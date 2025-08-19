Нижегородский губернатор Глеб Никитин запустил канал в мессенджере MAX

Напомним, нижегородские школы также планируют перенести учебные и рабочие чаты в новый мессенджер. Платформу «Сферум» объединят с сервисом MAX. Национальным мессенджером будут пользоваться студенты и сотрудники ННГУ имени Лобачевского. Университет будет вводить новую платформу поэтапно.