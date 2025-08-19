Свердловские власти запустили канал в мессенджере Max

Департамент информполитики Свердловской области запустит свой канал в мессенджере Max. Об этом ведомство информирует в официальных соцсетях. Данный канал будет доступен пользователям начиная с 19 августа.
На этом ресурсе будут публиковать новости из жизни Свердловской области. Также появятся анонсы мероприятий, событий, отчеты.
Власти будут публиковать инфографику, а также карточки по актуальным темам.
По данным РИА «Новости», в национальном мессенджере зарегистрировались более 18 миллионов пользователей. Активнее всего используют платформу жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга.