В Глазове в Удмуртии пройдет театральный фестиваль «Ружье Чехова»

Театральный фестиваль «Ружье Чехова» состоится в городе Глазове Удмуртской Республики. Мероприятие нацелено на сохранение традиционных ценностей и развитие творческих проектов, что соответствует целям национального проекта «Семья», сообщили в администрации города.
Событие пройдет с 18 по 21 сентября. Название фестиваля выбрано не случайно. Глазов — родина актрисы Ольги Леонардовны Книппер-Чеховой, супруги писателя Антона Павловича Чехова.
Мероприятие станет частью празднования 80-летия атомной промышленности России. Сейчас муниципальный театр «Парафраз» формирует программу фестиваля и приглашает в Глазов коллективы из разных городов. Планируется, что в рамках события состоятся спектакли, обсуждения, творческие встречи и мастер-классы.
Например, пермский театр кукол «Туки-Луки» представит на фестивале интерактивный уличный спектакль «Люди и птицы» и музыкальную сказку для детей и взрослых «Бармалей». Театр юного зрителя города Заречного покажет спектакль «Барышня-крестьянка» по мотивам повести А. С. Пушкина. Театр музыки, драмы и комедии из Новоуральска представит спектакль «Старик и море». Также планируется участие Озерского театра драмы и Северского театра для детей и юношества. Часть спектаклей намерены показать на площади у театра «Парафраз» — ее сейчас обновляют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
Нацпроект «Семья».
объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.