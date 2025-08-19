В Глазове в Удмуртии пройдет театральный фестиваль «Ружье Чехова»

Например, пермский театр кукол «Туки-Луки» представит на фестивале интерактивный уличный спектакль «Люди и птицы» и музыкальную сказку для детей и взрослых «Бармалей». Театр юного зрителя города Заречного покажет спектакль «Барышня-крестьянка» по мотивам повести А. С. Пушкина. Театр музыки, драмы и комедии из Новоуральска представит спектакль «Старик и море». Также планируется участие Озерского театра драмы и Северского театра для детей и юношества. Часть спектаклей намерены показать на площади у театра «Парафраз» — ее сейчас обновляют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».