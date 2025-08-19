Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последние новости к вечеру 19 августа 2025 года: главные события

Подборка последних новостей к вечеру 19 августа 2025 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 19 августа — в проекте Новости Mail.

Трамп назвал невозможным возвращение Украине Крыма и ее членство в НАТО

Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

Американский президент заявил, что Киев получит иные гарантии безопасности, которые не связаны с членством в Североатлантическом альянсе. «Обе эти вещи невозможны», — подчеркнул Трамп.

Трамп назвал страны, которые хотят разместить войска на Украине

Источник: PIRJO TUOMINEN/EPA/TASS

Президент США Дональд Трамп заявил, что Франция, Великобритания и Германия готовы разместить своих военнослужащих на территории Украины при заключении мира.

ВС РФ ударили по крупному НПЗ на Украине

Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

По данным военного ведомства, нефтеперерабатывающий завод снабжал горючим группировки ВСУ в Донбассе. Удар нанесли с применением выскоточного оружия и ударных БПЛА

Россия и Украина провел обмен телами погибших военных

Источник: Дмитрий Радченко/ТАСС

Россия в соответствии со cтамбульскими договоренностями передала Украине 1 тыс. тел погибших военнослужащих, Киев передал 19 тел. Об этом сообщил помощник президента РФ, глава российской переговорной группы с Украиной Владимир Мединский.

Брат депутата Виталия Милонова погиб в зоне СВО

Источник: Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

Александр Милонов скончался из-за осложнений после ранения. Он служил добровольцем в одном из подразделений разведки 3-й общевойсковой армии Луганской Народной Республики.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше