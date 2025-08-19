Последние новости к вечеру 19 августа 2025 года: главные события

Трамп назвал невозможным возвращение Украине Крыма и ее членство в НАТО
Американский президент заявил, что Киев получит иные гарантии безопасности, которые не связаны с членством в Североатлантическом альянсе. «Обе эти вещи невозможны», — подчеркнул Трамп.
Трамп назвал страны, которые хотят разместить войска на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что Франция, Великобритания и Германия готовы разместить своих военнослужащих на территории Украины при заключении мира.
ВС РФ ударили по крупному НПЗ на Украине
Россия и Украина провел обмен телами погибших военных
Россия в соответствии со cтамбульскими договоренностями передала Украине 1 тыс. тел погибших военнослужащих, Киев передал 19 тел. Об этом сообщил помощник президента РФ, глава российской переговорной группы с Украиной Владимир Мединский.
Брат депутата Виталия Милонова погиб в зоне СВО
Александр Милонов скончался из-за осложнений после ранения. Он служил добровольцем в одном из подразделений разведки 3-й общевойсковой армии Луганской Народной Республики.