Более 30 российских IT-компаний станут участниками «Технопрома-2025» в Новосибирске

На протяжении трёх дней более 30 российских компаний, входящих в ассоциацию «Отечественный софт», представят свои продукты в экспозиции площадью свыше 300 кв. м. Запланированы пленарные заседания, круглые столы и отдельный лекторий для диалога между разработчиками и предприятиями.