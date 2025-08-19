Более 30 российских IT-компаний станут участниками «Технопрома-2025» в Новосибирске

С 27 по 29 августа в «Экспоцентре» пройдёт международный форум «Технопром-2025», где ключевой темой станет развитие отечественного софта и переход к технологическому суверенитету.
В рамках форума состоится конференция «Отечественный софт: путь к технологическому лидерству». Участники обсудят внедрение российских IT-решений в промышленности, цифровую трансформацию и задачи импортозамещения, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.
По словам министра цифрового развития Новосибирской области Сергея Цукаря, особое внимание уделят эволюции отечественного программного обеспечения и опыту его применения в государственном секторе. Он подчеркнул, что регион входит в число лидеров страны по разработке ПО.
На протяжении трёх дней более 30 российских компаний, входящих в ассоциацию «Отечественный софт», представят свои продукты в экспозиции площадью свыше 300 кв. м. Запланированы пленарные заседания, круглые столы и отдельный лекторий для диалога между разработчиками и предприятиями.
Организаторы приглашают ИТ-директоров, специалистов по цифровой трансформации и информационной безопасности, а также представителей промышленности для обмена опытом и поиска решений по переходу на российские программные продукты.