Межрегиональный автобусный маршрут свяжет Евпаторию и Геническ

По информации компании, из Евпатории автобус будет отправляться ежедневно в 15:10, прибытие в Геническ в 20:00 по мск. Промежуточные остановки предусмотрены в Симферополе и Джанкое.
В обратном направлении рейсы будут выполняться ежедневно из Геническа в 09:20 с прибытием в Евпаторию в 13:30. По пути автобус будет также останавливаться в Джанкое и Симферополе.
«Актуальную информацию о расписании рейсов необходимо уточнять на сайте автовокзалов», — подчеркнули в Росавтотрансе.
Ранее новый межрегиональный автобусный маршрут был запущен из Симферополя в Брянск. В конце июня в Евпаторию из Алчевска Луганской Народной Республики начал курсировать автобус. Ранее в Крым возобновили сезонный автобусный рейс из Санкт-Петербурга.