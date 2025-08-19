Ричмонд
Межрегиональный автобусный маршрут свяжет Евпаторию и Геническ

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг — РИА Новости Крым. С 19 августа запущен регулярный пассажирский рейс по новому межрегиональному автобусному маршруту «Евпатория — Геническ», сообщает Росавтотранс.

Источник: РИА "Новости"

По информации компании, из Евпатории автобус будет отправляться ежедневно в 15:10, прибытие в Геническ в 20:00 по мск. Промежуточные остановки предусмотрены в Симферополе и Джанкое.

В обратном направлении рейсы будут выполняться ежедневно из Геническа в 09:20 с прибытием в Евпаторию в 13:30. По пути автобус будет также останавливаться в Джанкое и Симферополе.

«Актуальную информацию о расписании рейсов необходимо уточнять на сайте автовокзалов», — подчеркнули в Росавтотрансе.

Ранее новый межрегиональный автобусный маршрут был запущен из Симферополя в Брянск. В конце июня в Евпаторию из Алчевска Луганской Народной Республики начал курсировать автобус. Ранее в Крым возобновили сезонный автобусный рейс из Санкт-Петербурга.