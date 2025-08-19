В Перми прошла ярмарка вакансий для людей с ОВЗ

Более 30 человек с инвалидностью посетили специализированную ярмарку вакансий, которая прошла 11 августа в Перми. Мероприятие соответствует задачам нацпроекта «Кадры», сообщили в региональном министерстве труда и социального развития.
Событие организовал кадровый центр «Работа России» Пермского края совместно с региональной организацией «Всероссийское общество инвалидов». Участники получили индивидуальные предложения с учетом особенностей здоровья и профессиональных возможностей. Также они получили актуальную информацию о вакансиях, задали вопросы потенциальным работодателям и заполнили анкеты на заинтересовавшие позиции. На ярмарке были представлены вакансии от крупных предприятий Пермского края, таких как Пермская печатная фабрика «Гознак», «Редуктор-Пермские моторы», Пермская научно-приборостроительная компания, «Центр метрологии» и Пермская краевая организация Всероссийского общества инвалидов.
Отметим, что для содействия занятости людей с инвалидностью кадровый центр «Работа России» проводит индивидуальные психологические консультации, тестирование для подбора подходящей сферы профессионального обучения и трудовой деятельности, занятия по программам социальной адаптации и психологической поддержки, обучение профессиям, востребованным на рынке труда, и другое. В ходе реализации федерального проекта «Активные меры содействия занятости» национального проекта «Кадры» работодатели Пермского края могут компенсировать расходы на оборудование рабочих мест для трудоустройства инвалидов I и II групп. За одно рабочее место работодателю полагается до 200 тыс. рублей.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.