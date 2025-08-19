В Перми прошла ярмарка вакансий для людей с ОВЗ

Отметим, что для содействия занятости людей с инвалидностью кадровый центр «Работа России» проводит индивидуальные психологические консультации, тестирование для подбора подходящей сферы профессионального обучения и трудовой деятельности, занятия по программам социальной адаптации и психологической поддержки, обучение профессиям, востребованным на рынке труда, и другое. В ходе реализации федерального проекта «Активные меры содействия занятости» национального проекта «Кадры» работодатели Пермского края могут компенсировать расходы на оборудование рабочих мест для трудоустройства инвалидов I и II групп. За одно рабочее место работодателю полагается до 200 тыс. рублей.