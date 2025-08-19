Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 20 августа 2025

Отключение света в Иркутске 20 августа 2025 года коснется Правобережного и Ленинского районов. Как стало известно КП-Иркутск из информации, опубликованной в телеграм-канале «Свет 38», специалисты будут проводить плановые работы на электрических сетях.
В Ленинском районе электричества прервут с 9 утра до 17 вечера. Там будут монтировать разъединитель. Также отключения коснутся жителей Максимовщины, СНТ Иркутные берега, Заповедное и Перспектива.
По многим адресам Правобережного района света не будет в течение 30 минут в промежутке с 01:00 до 04:00. Но в списке есть и адреса, где отключат с 9 до 13 и с 9 до 17 часов.
В Ленинском районе свет отключат на весь день. Фото: тг-канал «Свет38» Фото: тг-канал «Свет38» В Правобережном районе электроэнергию отключат ночью. Фото: тг-канал «Свет38» Фото: тг-канал «Свет38» По некоторым адресам света не будет днем. Фото: тг-канал «Свет38».