В 11 районах Ростовской области установят камеры для фиксации пожаров

Из этого числа 86 камер осуществляют наблюдение за лесными массивами, 131 камера контролирует обстановку с ландшафтными пожарами в 34 муниципалитетах, и 37 интеллектуальных камер, способных распознавать дым и огонь, установлены в 15 городах и сельских территориях.