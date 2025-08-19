Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижегородской области отремонтировали дорогу к селу Матюшево

Ее протяженность составляет более 4 км.

Источник: пресс-служба Правительства Нижегородской области

Подъезд к селу Матюшево протяженностью более 4 км отремонтировали в Сосновском муниципальном округе Нижегородской области. Работы проводились по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе правительства региона.

В последние годы мы приняли решение ремонтировать сельские дороги полностью, а не участками. Так, в селе Матюшево в нормативное состояние приведены все 4,09 км. Эта дорога примыкает к трассе Павлово — Сосновское — Лесуново — Мухтолово — Саконы, в результате время в пути для жителей до межрегиональной дороги Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород теперь составит не более 15 минут.

рассказал Леонид Самухин
директор главного управления автомобильных дорог Нижегородской области

Специалисты уложили верхний слой асфальтобетона по всей длине дороги. Также они укрепили обочины щебнем. Все работы выполнены в соответствии со сроками.

Отметим, что за время действия нацпроекта в Сосновском округе отремонтировано 124 км дорог. Это почти 70% от всей сети региональных трасс округа. Всего в 2025 году по нацпроекту улучшат 35 дорог, ведущих к селам и деревням. Их общая протяженность составит 153 км, что в 1,5 раза больше показателей прошлого года.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.