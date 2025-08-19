В Нижегородской области отремонтировали дорогу к селу Матюшево

Подъезд к селу Матюшево протяженностью более 4 км отремонтировали в Сосновском муниципальном округе Нижегородской области. Работы проводились по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе правительства региона.
В последние годы мы приняли решение ремонтировать сельские дороги полностью, а не участками. Так, в селе Матюшево в нормативное состояние приведены все 4,09 км. Эта дорога примыкает к трассе Павлово — Сосновское — Лесуново — Мухтолово — Саконы, в результате время в пути для жителей до межрегиональной дороги Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород теперь составит не более 15 минут.
Специалисты уложили верхний слой асфальтобетона по всей длине дороги. Также они укрепили обочины щебнем. Все работы выполнены в соответствии со сроками.
Отметим, что за время действия нацпроекта в Сосновском округе отремонтировано 124 км дорог. Это почти 70% от всей сети региональных трасс округа. Всего в 2025 году по нацпроекту улучшат 35 дорог, ведущих к селам и деревням. Их общая протяженность составит 153 км, что в 1,5 раза больше показателей прошлого года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.