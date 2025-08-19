В Нижегородской области отремонтировали дорогу к селу Матюшево

В последние годы мы приняли решение ремонтировать сельские дороги полностью, а не участками. Так, в селе Матюшево в нормативное состояние приведены все 4,09 км. Эта дорога примыкает к трассе Павлово — Сосновское — Лесуново — Мухтолово — Саконы, в результате время в пути для жителей до межрегиональной дороги Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород теперь составит не более 15 минут.