В рамках выездов офтальмологи Вологды осмотрели более 70 пациентов

Отметим, что также в рамках выездов специалисты обмениваются опытом с фельдшерами и врачами общей практики в муниципалитетах. Это двусторонний процесс, который приносит пользу обеим сторонам. Фельдшеры могут напрямую проконсультироваться с офтальмологами, задать вопросы, обсудить сложные случаи и узнать о новых методах диагностики и лечения. Это позволяет им более эффективно проводить первичный осмотр, выявлять симптомы и своевременно направлять пациентов к специалистам. Врачи ВООБ получают информацию о специфике заболеваний, распространенных в конкретных округах, а также о возможностях и ограничениях местной медицинской инфраструктуры. Это помогает им адаптировать свои рекомендации и подходы к лечению.