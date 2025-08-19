В рамках выездов офтальмологи Вологды осмотрели более 70 пациентов

Врачи Вологодской областной офтальмологической больницы (ВООБ) осмотрели 79 пациентов в рамках выездов в центральные районные медучреждения. Выездная работа специалистов в отдаленных населенных пунктах Вологодской области ведется по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном департаменте здравоохранения.
Офтальмологи уже посетили поселок Шексна, города Сокол, Бабаево и Тотьму. В рамках поездок врачи проводят пациентам диагностику глаукомы, катаракты, заболеваний сетчатки и других распространенных офтальмологических патологий, назначают соответствующее лечение, а в некоторых случаях направляют на оперативное вмешательство в областную больницу.
«Эти поездки — не просто формальность, а тщательно спланированные мероприятия, направленные на максимальный охват пациентов и оказание им необходимой офтальмологической помощи», — сообщили в областной офтальмологической больнице.
По итогам выездов почти половина пациентов записаны на хирургическое лечение или операции. Ближайшая поездка офтальмологов состоится 22 августа в Междуреченскую центральную районную больницу и 28 августа — в Кирилловскую ЦРБ. Запись на консультативный прием проводится врачом-офтальмологом по месту жительства.
Отметим, что также в рамках выездов специалисты обмениваются опытом с фельдшерами и врачами общей практики в муниципалитетах. Это двусторонний процесс, который приносит пользу обеим сторонам. Фельдшеры могут напрямую проконсультироваться с офтальмологами, задать вопросы, обсудить сложные случаи и узнать о новых методах диагностики и лечения. Это позволяет им более эффективно проводить первичный осмотр, выявлять симптомы и своевременно направлять пациентов к специалистам. Врачи ВООБ получают информацию о специфике заболеваний, распространенных в конкретных округах, а также о возможностях и ограничениях местной медицинской инфраструктуры. Это помогает им адаптировать свои рекомендации и подходы к лечению.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
— достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.