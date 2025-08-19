Новый автобус НЕФАЗ-5299 начали тестировать в Нижнем Новгороде

По итогам испытаний, которые пройдут на дорогах Нижнего Новгорода, будет принято решение о возможной закупке данной модели. Автобусы планируют использовать для замены старого подвижного состава, который был списан из-за превышения допустимого срока эксплуатации. НЕФАЗ-5299 относится к категории автобусов большого класса и производится на Нефтекамском автозаводе в Республике Татарстан. Тестирование продлится до конца текущего года. Отметим, в 2023 году 15 новых автобусов НЕФАЗ-5299−40−52 пополнили автопарк МУП «Выксунское ПАП».