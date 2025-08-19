Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый автобус НЕФАЗ-5299 начали тестировать в Нижнем Новгороде

«Нижегородпассажиравтотранс» приступил к испытаниям новой модели автобуса НЕФАЗ-5299.

Источник: минтранс Нижегородской области

Об этом сообщил региональный «Центр развития транспортных систем». Тестовая эксплуатация проводится для оценки надежности техники и определения затрат на её обслуживание.

По итогам испытаний, которые пройдут на дорогах Нижнего Новгорода, будет принято решение о возможной закупке данной модели. Автобусы планируют использовать для замены старого подвижного состава, который был списан из-за превышения допустимого срока эксплуатации. НЕФАЗ-5299 относится к категории автобусов большого класса и производится на Нефтекамском автозаводе в Республике Татарстан. Тестирование продлится до конца текущего года. Отметим, в 2023 году 15 новых автобусов НЕФАЗ-5299−40−52 пополнили автопарк МУП «Выксунское ПАП».

Также сообщалось, что тестовая эксплуатация троллейбуса нового поколения «Синара» в Нижнем Новгороде продлена до 31 августа.