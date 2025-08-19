В сентябре из Перми в Челябинск отправится тематический поезд

В рамках ответного визита пассажирам тематического поезда предложено три маршрута на выбор: «Путешествие в сердце Южного Урала — Златоуст», «Сокровища Урала — один день в Миассе», «Южноуральский экспресс — три города за один день». Предусмотрена обширная туристическая программа. Например, туристы из Перми смогут побывать в национальном парке «Таганай» и на живописном озере Тургояк, увидеть Златоустовскую оружейную фабрику, горный парк Павла Бажова, музей автозавода «УРАЛ», совершить экскурсию на фабрику «ЧаоКофе».