В сентябре из Перми в Челябинск отправится тематический поезд

Тематический поезд с туристами планируют отправить 26 сентября из Перми в Челябинск. Это способствует увеличению количества путешествий по России, что соответствует целям и задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в региональном министерстве по туризму и молодежной политике.
Мероприятие станет продолжением тесного взаимодействия между Пермским краем и Челябинской областью в рамках межрегионального сотрудничества в сфере туризма. В марте первый тематический поезд с туристами из Челябинска принимала Пермь. Участниками путешествия стали свыше 470 человек.
В рамках ответного визита пассажирам тематического поезда предложено три маршрута на выбор: «Путешествие в сердце Южного Урала — Златоуст», «Сокровища Урала — один день в Миассе», «Южноуральский экспресс — три города за один день». Предусмотрена обширная туристическая программа. Например, туристы из Перми смогут побывать в национальном парке «Таганай» и на живописном озере Тургояк, увидеть Златоустовскую оружейную фабрику, горный парк Павла Бажова, музей автозавода «УРАЛ», совершить экскурсию на фабрику «ЧаоКофе».
Планируется, что по трем маршрутам проедут свыше 500 туристов. В составе групп будут школьники, сборные семейные группы, представители туристического сообщества, органов исполнительной власти Пермского края в сфере туризма.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство».
помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.