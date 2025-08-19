Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 20 августа 2025 года

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Микрорайоны № 24, 25, 26, 28, ограниченные улицами Бр. Кашириных — Ворошилова — 250-летия Челябинска — Салавата Юлаева; Микрорайон «Академ Риверсайд», ограниченный улицами Бр. Кашириных — Молодогвардейцев — Университетская Набережная — Чичерина; район административных зданий (автоцентры) в пределах улиц Бр. Кашириных — Чичерина — Ун. Набережная — Салават Юлаева — ограничение подачи воды на 20% с 09:00 до 19:00;
— Шенкурская, 7-Б; Болейко, 4-Б; Каслинская, 21-Б — с 09:30 до 20:00.
Отключение электроэнергии:
— Бр. Кашириных, 118-А; Чичерина, 35, 35-А, 35-Б, 37-А, 37-Б, 37/1 — с 08:00 до 18:00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— п. Шагол; микрорайон Парковый 1; район ограниченный улицами Красного Урала — пр. Победы — 40-летия Победы — Комсомольский пр. — ограничение подачи воды на 30% с 09:00 до 19:00;
Отключение электроэнергии:
— Островского, 2; Каслинская, 28-А, 32; Свердловский пр., 7-А — с 09:00 до 17:00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Новороссийская, 52, 54, 65-Б — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— Гончаренко, 2−14;Станиславского, 1−16; Баталова, 1−16; Гюго, 19; Многостаночников, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19; Плодоягодная, 13−23; Литовская, 28 — с 08:00 до 18:00;
— Копейское Шоссе, 47, 47-А, 49, 49-Б; Пограничная, 2; Гагарина, 5-А — с 08:00 до 18:00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Мира, 28, 61; Б. Хмельницкого, 38 (подъезды 1−3) — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— Взлётная, 1−43; Щучанская, 1, 2 — с 08:00 до 17:00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Пономарева, 17, 19, 21, 23, 24-А, 25, 27, 29, 36, 38, 40; Телеграфная, 2, 2-А, 4, 6, 6-А, 10-А, 12-А; Авторемонтная, 1-А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 — с 09:00 до 17:00.
Отключение газоснабжения:
— Заслонова, 14-А (подъезды 1−4), 15 (подъезды 1, 2) — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— Хрустальная, 11, 16, 20; Каменогорская, 33, 35, 37, 37-Б, 41, 39, 39-А, 43, 43-А, 43-Б, 45, 49, 49-А, 49-А/1, 51; Резервная, 2, 4, 5, 8, 9, 9-А, 9-В, 10, 10-А, 11, 12-А, 13, 13-А, 13-Б, 40, 40-А, 43; пер. Писарева, 5, 11; Салтыкова, 49-А; Троицкая, 32, 32-А, 34; Архангельска, 56, 56-А — с 08:00 до 17:00;
— Свободы, 84-А, 86-А, 86-Б, 88-А, 86, 88, 88-Д, 90-А, 88-Б, 88-Г; Орджоникидзе, 27-А, 34, 41; Плеханова, 41 — с 08:00 до 18:00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
Краснофлотская, 65, 67; Южноуральская, 11, 11-Б, 13 — с 09:00 до 12:00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— п. Шершни; Микрорайоны № 33, 33А, 34, 34А (Тополиная Аллея), ограниченные улицами Академика Сахарова — Университетская Набережная — Академика-Макеева — 250-летия Челябинска — ограничение подачи воды на 20% с 09:00 до 19:00.
Отключение газоснабжения:
— Тернопольская, 27 (подъезды 1−4); Татьяничевой, 9 (подъезды 1, 2) — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— Парковая, 21−27; Тенистая, 8, 16, 14; Веселая, 1−20; Гидрострой, 18−28; Покровская, 1−15; Прибрежная, 6; Ягодная, 6, 9; Михайловская, 11 — с 08:00 до 18:00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Вниманию водителей и пешеходов!
В среду, 20 августа, с 9:30 до окончания работ будет отключен светофор на пересечении Копейского шоссе и улицы Трубников.
Будьте внимательны и осторожны!