В селе Наровчат Пензенской области завершилось благоустройство парка

Парк на улице Советской благоустроили в селе Наровчат Пензенской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения.
На территории появились новые скамейки и урны, установлено современное освещение. Особое внимание было уделено благоустройству прогулочных зон: специалисты проложили новые асфальтовые дорожки. Визитной карточкой обновленного парка стала арка на входе.
«Наровчатский район — одно из самых популярных туристических направлений в Пензенской области. Благоустройство парка на улице Советской — важный этап в создании удобной среды, которая способствует развитию туризма и улучшению качества жизни», — подчеркнул начальник управления благоустройства Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Евгений Михалев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
— комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.