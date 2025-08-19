В Башкирии отремонтировали участок дороги Аксеново — Аксаково — Белебей

Участок дороги Аксеново — Аксаково — Белебей протяженностью 1,5 км отремонтировали в Белебеевском районе Башкирии по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в минтрансе республики.
Специалисты обновили отрeзок, проходящий по улице Центральной в селе Надеждино. Они срезали старый асфальт, уложили новый и укрепили обочины.
«В селе Надеждино проживает более 700 человек. Здесь располагается дом-музей семьи Аксаковых, который является памятником культуры. Ремонт данного участка дороги обеспечит безопасный и комфортный проезд для местных жителей и туристов», — отметила министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минакова.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.