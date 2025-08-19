В Тольяттинском электротехническом техникуме отремонтировали спортзал

Ремонт спортивного зала провели в Тольяттинском электротехническом техникуме в Самарской области по нацпроекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в министерстве образования региона.
Во время работ специалисты заменили старые радиаторы на энергоэффективные модели, установили новые стеклопакеты и входные двери. Также они обновили раздевалки и тренерскую комнату.
«Теперь у студентов есть все условия для продуктивных тренировок: качественное освещение, комфортная температура и современные раздевалки. Это не только улучшает процесс занятий, но и мотивирует ребят», — отметил преподаватель физической культуры учреждения Максим Васин.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.