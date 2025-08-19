В Новосибирске собрали богатый урожай яблок к Преображению Господне

Владельца яблоневого сада Людмила Шубина рассказала о результатах урожая в беседе с VN.ru. По её словам, сорт «Заветное» пострадал от поздних заморозков, зато «Брат чудного» оказался особенно урожайным. Также созрели «Белый налив», «Медуница», «Папировка», «Горноалтайское» и «Дачное». Осенние и зимние сорта пока продолжают наливаться.