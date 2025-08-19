В Новосибирске собрали богатый урожай яблок к Преображению Господне

Хозяйка крупнейшего яблоневого сада Новосибирска Людмила Шубина подвела итоги сезона: несмотря на заморозки, многие сорта порадовали обилием плодов.
Владельца яблоневого сада Людмила Шубина рассказала о результатах урожая в беседе с VN.ru. По её словам, сорт «Заветное» пострадал от поздних заморозков, зато «Брат чудного» оказался особенно урожайным. Также созрели «Белый налив», «Медуница», «Папировка», «Горноалтайское» и «Дачное». Осенние и зимние сорта пока продолжают наливаться.
«Год вполне хороший для фруктового сада, мы довольны урожаем. У некоторых сортов плодоношение идёт по циклу: один год больше, другой меньше. В этом сезоне такие деревья отдыхают», — отметила Шубина.
Кроме яблок, садоводы Сибири собрали обильный урожай груш, слив и вишни. Ранняя весна способствовала более раннему цветению деревьев и, как следствие, большему количеству плодов.