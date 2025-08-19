Донские предприниматели могут получить до 10 млн рублей на развитие туризма

В Ростовской области предприниматели могут получить до 10 млн рублей на развитие туризма. Об этом со ссылкой на информацию донского правительства сообщает издание «Город N».
Субсидия предоставляется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17 сентября 2025 года. Претендовать на финансовую поддержку могут юридические лица и индивидуальные предприниматели.
Важным условием является софинансирование: не менее половины расходов должен покрыть сам заявитель. Максимальная сумма государственной поддержки составляет 10 миллионов рублей. Подробная информация доступна на официальном сайте министерства экономического развития Ростовской области.
