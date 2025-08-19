Российский мессенджер Max от VK: полный обзор и инструкция по установке

В России появился национальный мессенджер, через который, помимо общения, можно будет получать доступ к множеству сервисов и услуг. Max от VK пока работает в режиме бета-тестирования, а официальный запуск запланирован на осень. Что представляет собой мессенджер Max, почему его называют «российским WeChat», какие функции в нем уже доступны, а какие появятся в ближайшем будущем — в материале «Газеты.Ru».