Обоняние человека усилили при помощи радиоволновой стимуляции нервов

Последующие наблюдения показали, что данная процедура значительным образом улучшила обоняние добровольцев, причем данный благотворный эффект сохранялся на протяжении как минимум недели. В среднем, они начали ощущать запах н-бутанола даже в минимальных концентрациях, составляющих 0,0022%, тогда как до начала опытов этот показатель был выше примерно на два порядка (0,016%). Это говорит в пользу перспективности использования радиоволновой терапии для борьбы с полной и частичной потерей обоняния, подытожили профессор Чан Йенъу и его коллеги.