В Волгограде завершили строительство нового детского сада

Как сообщает администрация Волгоградской области, в детском саду разместятся 7 разновозрастных групп, включая ясельные. Есть все необходимое для развития и комфортного пребывания детей: музыкальный и спортивный залы, кабинет психолога-логопеда, медицинский и пищевой блоки, административно-хозяйственные помещения, а также лифт для удобства передвижения. Прилегающая территория благоустроена и оборудована игровыми площадками, установлено ограждение, обустроены освещение, тротуары и проезды.
Ранее губернатор Андрей Бочаров положительно оценил ход строительства детского сада, подчеркнув, что он послужит отправной точкой для дальнейшего развития перспективной территории на берегу Волги.
Отметим, что Волгоградская область активно использует возможности национальных проектов и федеральных программ для решения своих инфраструктурных задач. В рамках проекта «Инфраструктурное меню» регион получает поддержку для развития жилищного строительства. Ключевым механизмом стал инфраструктурный бюджетный кредит (ИБК), благодаря которому область привлекла 7,2 млрд рублей. Эти льготные средства направляются на развитие коммунальной и энергетической инфраструктуры, приобретение общественного транспорта, строительство социальных объектов, включая жилье. С 2025 года механизм ИБК заменит казначейский инфраструктурный кредит. Волгоградская область уже получила одобрение на получение 5,12 млрд рублей по новой программе. Эти средства будут направлены на строительство новых инженерных сетей в Волгограде.