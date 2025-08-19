В Волгограде завершили строительство нового детского сада

Отметим, что Волгоградская область активно использует возможности национальных проектов и федеральных программ для решения своих инфраструктурных задач. В рамках проекта «Инфраструктурное меню» регион получает поддержку для развития жилищного строительства. Ключевым механизмом стал инфраструктурный бюджетный кредит (ИБК), благодаря которому область привлекла 7,2 млрд рублей. Эти льготные средства направляются на развитие коммунальной и энергетической инфраструктуры, приобретение общественного транспорта, строительство социальных объектов, включая жилье. С 2025 года механизм ИБК заменит казначейский инфраструктурный кредит. Волгоградская область уже получила одобрение на получение 5,12 млрд рублей по новой программе. Эти средства будут направлены на строительство новых инженерных сетей в Волгограде.