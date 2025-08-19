В больнице Лангепаса подвели итоги диспансеризации за первое полугодие

Итоги профилактической работы за первое полугодие 2025 года подвели в больнице города Лангепаса Ханты-Мансийского автономного округа — Югра. Проведение диспансеризации и других осмотров соответствует целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном департаменте здравоохранения.
«Итоги диспансеризации в первом полугодии 2025 года показали, что сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из самых распространенных проблем — более 60 таких заболеваний были выявлены впервые. Сахарный диабет — на втором месте по количеству новых случаев. Болезни органов пищеварения, такие как язва, гастрит и дуоденит — на третьем», — рассказала заведующая поликлиникой Лангепасской городской больницы Людмила Севастьянова.
По словам врача, развитие этих заболеваний можно замедлить или полностью остановить в случае ранней диагностики и правильно подобранного лечения. Благодаря проведению диспансеризации с начала года на ранней стадии врачи выявили семь случаев онкологических заболеваний, в том числе новообразования молочной железы, предстательной железы, желудочно-кишечного тракта и кожи.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
— достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.