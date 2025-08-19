В больнице Лангепаса подвели итоги диспансеризации за первое полугодие

По словам врача, развитие этих заболеваний можно замедлить или полностью остановить в случае ранней диагностики и правильно подобранного лечения. Благодаря проведению диспансеризации с начала года на ранней стадии врачи выявили семь случаев онкологических заболеваний, в том числе новообразования молочной железы, предстательной железы, желудочно-кишечного тракта и кожи.