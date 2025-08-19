В Новосибирске продали Porsche за 79 миллионов рублей

Самой дорогой автомобильной покупкой в Новосибирске в 2025 году стал Porsche 911, стоимость которого составила почти 79 миллионов рублей.
Аналитики «Авто.ру» составили рейтинг самых дорогостоящих автомобилей, проданных в регионе. Лидером стал Porsche 911, обошедшийся владельцу почти в 79 миллионов рублей, пишет РБК-Новосибирск.
На втором месте среди новых автомобилей оказался Porsche Cayenne — его цена достигла 32 миллиона рублей. Третью строчку занял Land Rover Defender, который продали за 25 миллионов рублей.
При этом эксперты отмечают: несмотря на спрос на премиальные автомобили, в числе самых популярных среди новосибирцев остаются доступные модели. Лидером массового сегмента является Hyundai Solaris.