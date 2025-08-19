Канал Национальные проекты России появился в мессенджере MAX

Национальные проекты России запустили канал в мессенджере MAX. Развитие новых цифровых сервисов — одна из задач нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
В канале будет публиковаться информация о том, как меняется страна благодаря нацпроектам: о новых домах и отремонтированных дорогах, открытиях ученых и самых необычных местах для отдыха. Также там можно узнать, на какую поддержку могут рассчитывать родители, как получить грант на развитие бизнеса, бесплатно пройти диспансеризацию или осмотр и о многом другом.
MAX — национальный современный мессенджер. Его запустили, чтобы создать безопасную среду общения. MAX постоянно развивается: планируется, что в будущем с его помощью можно будет не только общаться, но и подписывать документы через «Госключ», оплачивать покупки, заказывать еду, следить за оценками детей в школе.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.