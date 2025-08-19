В школе села Константиновского на Ставрополье откроют два агрокласса

Два агрокласса для профориентации учащихся в сфере сельского хозяйства откроют с 1 сентября в селе Константиновском Петровского округа Ставропольского края. Это соответствует целям национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в региональном правительстве.
Агроклассы откроются на базе школы № 11. В учреждении уже завершили капитальный ремонт помещений, сейчас их оснащают мебелью и оборудованием.
«Два агрокласса — это только начало работы по данному направлению. В будущем году планируем открыть еще один на базе школы № 6 в селе Гофицком… Ждем, что после окончания агроклассов ребята будут поступать в высшие учебные заведения и возвращаться на родину уже высококлассными специалистами», — отметила глава Петровского округа Наталья Конкина.
В этом году в Ставропольском крае в ходе реализации национального проекта планируют открыть более 60 агроклассов. Пилотный запуск начался еще в прошлом году, когда по инициативе губернатора региона Владимира Владимирова новый формат был открыт в девяти школах. К обучению в прошлом году приступили более 750 детей.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
— развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.