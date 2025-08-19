В школе села Константиновского на Ставрополье откроют два агрокласса

В этом году в Ставропольском крае в ходе реализации национального проекта планируют открыть более 60 агроклассов. Пилотный запуск начался еще в прошлом году, когда по инициативе губернатора региона Владимира Владимирова новый формат был открыт в девяти школах. К обучению в прошлом году приступили более 750 детей.