Уголовное дело из-за нарушения прав жильцов коттеджного поселка возбудят в Ростовской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично поручил возбудить уголовное дело после массового обращения жителей коттеджного поселка «Южный» в хуторе Камышеваха Ростовской области. Сироты, инвалиды и многодетные семьи, получившие здесь земельные участки, уже несколько лет живут в условиях полного отсутствия инфраструктуры. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.
В поселке отсутствуют элементарные условия для жизни: нет дорог и тротуаров, не работает уличное освещение, дети лишены возможности играть на площадке. Также жители регулярно остаются без воды.
Сейчас в ростовском Следкоме проводится процессуальная проверка.
— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание и.о. руководителя СУ СК России по Ростовской области возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования, — сказано в сообщении.
