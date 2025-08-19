Уголовное дело из-за нарушения прав жильцов коттеджного поселка возбудят в Ростовской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично поручил возбудить уголовное дело после массового обращения жителей коттеджного поселка «Южный» в хуторе Камышеваха Ростовской области. Сироты, инвалиды и многодетные семьи, получившие здесь земельные участки, уже несколько лет живут в условиях полного отсутствия инфраструктуры. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.