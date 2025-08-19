Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уголовное дело из-за нарушения прав жильцов коттеджного поселка возбудят в Ростовской области

СК России возбудил уголовное дело из-за скандала с коттеджным поселком для льготников в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично поручил возбудить уголовное дело после массового обращения жителей коттеджного поселка «Южный» в хуторе Камышеваха Ростовской области. Сироты, инвалиды и многодетные семьи, получившие здесь земельные участки, уже несколько лет живут в условиях полного отсутствия инфраструктуры. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.

В поселке отсутствуют элементарные условия для жизни: нет дорог и тротуаров, не работает уличное освещение, дети лишены возможности играть на площадке. Также жители регулярно остаются без воды.

Сейчас в ростовском Следкоме проводится процессуальная проверка.

— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание и.о. руководителя СУ СК России по Ростовской области возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования, — сказано в сообщении.

Подпишись на нас в Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

«Ни о чем не жалею!»: Под Ростовом будут судить мужчину, который привязал любовницу к бамперу и даже после ареста убил человека.