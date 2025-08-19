В Туле более 500 семей получили нужные для детей вещи в пункте проката

Пункт проката открылся в середине мая в «Моем семейном центре». В нем студенческие, а также семьи, оказавшиеся в сложной ситуации, одинокие родители и родители детей-инвалидов из Тулы или районов области могут взять напрокат коляски, автокресла, шезлонги, видеоняни и другие предметы. Заявку на получение одной или нескольких вещей можно оформить по телефону 129.