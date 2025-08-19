В Туле более 500 семей получили нужные для детей вещи в пункте проката

Более 500 семей из Тулы за три месяца воспользовались услугами пункта проката предметов первой необходимости для детей до 1,5 лет. Он работает в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в региональном министерстве труда и социальной защиты.
Пункт проката открылся в середине мая в «Моем семейном центре». В нем студенческие, а также семьи, оказавшиеся в сложной ситуации, одинокие родители и родители детей-инвалидов из Тулы или районов области могут взять напрокат коляски, автокресла, шезлонги, видеоняни и другие предметы. Заявку на получение одной или нескольких вещей можно оформить по телефону 129.
«Мы внимательно относимся к потребностям каждой категории семей. Для молодых родителей важна уверенность, что помощь придет вовремя и именно в том виде, который действительно нужен. Пункт проката — большое подспорье для них», — отметила заместитель губернатора Тульской области Наталья Архипова.
Подробнее обо всех мерах поддержки семей в регионе можно узнать на сайте семья71.рф.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.