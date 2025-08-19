Ричмонд
В селе Нюксеница в Вологодской области отремонтировали школу

Для обновленного учреждения закупили новую мебель и современное оборудование.

Среднюю общеобразовательную школу капитально отремонтировали в селе Нюксеница в Вологодской области, что соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в управлении образования администрации Нюксенского муниципального района.

Работы стартовали 1 апреля 2024 года, а завершились 31 июля 2025 года. Специалисты улучшили фундамент, цоколь и фасад здания. Внутри школы отремонтировали межэтажные перекрытия и полы, смонтировали подвесные потолки. Специалисты также обновили входные группы и лестницы. Еще они заменили устаревшие водопроводные, канализационные, отопительные и электрические сети.

В школе обновили стены коридоров и кабинетов, уложили плитку и линолеум. Также установили новые оконные блоки, входные и внутренние двери. В отремонтированных помещениях появилась новая мебель и современное оборудование. Уже 1 сентября школа встретит детей в современных, комфортных и безопасных условиях.

Нацпроект «Молодежь и дети».

направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.