В селе Нюксеница в Вологодской области отремонтировали школу

Среднюю общеобразовательную школу капитально отремонтировали в селе Нюксеница в Вологодской области, что соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в управлении образования администрации Нюксенского муниципального района.
Работы стартовали 1 апреля 2024 года, а завершились 31 июля 2025 года. Специалисты улучшили фундамент, цоколь и фасад здания. Внутри школы отремонтировали межэтажные перекрытия и полы, смонтировали подвесные потолки. Специалисты также обновили входные группы и лестницы. Еще они заменили устаревшие водопроводные, канализационные, отопительные и электрические сети.
В школе обновили стены коридоров и кабинетов, уложили плитку и линолеум. Также установили новые оконные блоки, входные и внутренние двери. В отремонтированных помещениях появилась новая мебель и современное оборудование. Уже 1 сентября школа встретит детей в современных, комфортных и безопасных условиях.
направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.