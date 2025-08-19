Ричмонд
Ограничения движения в Кишиневе: Некоторые улицы перекроют на три дня — общественный транспорт меняет маршруты

Приостановление связано с проведением ремонтных работ по замене повреждённого участка водопровода.

Источник: Комсомольская правда

С 20 по 22 августа будет полностью перекрыто движение на перекрёстке улиц Н. Костин и О. Гибу.

Ограничения связаны с проведением ремонтных работ по замене повреждённого участка водопровода. На этот период изменятся некоторые маршруты общественного транспорта.

Маршрутное такси № 103:

Туда: ул. Л. Деляну → ул. Алба-Юлия → ул. О. Гибу → ул. Н. Костин → далее по маршруту;

Обратно: ул. Н. Костин → ул. О. Гибу → ул. Алба-Юлия → ул. Л. Деляну → далее по маршруту.

Троллейбус № 38:

Туда: ул. Алба-Юлия → ул. О. Гибу → ул. Н. Костин → далее по маршруту;

Обратно: ул. Н. Костин → ул. О. Гибу → ул. Алба- Юлия.

Водителям рекомендуется соблюдать указания сотрудников дорожной полиции, проявлять терпение и дисциплину, строго следовать Правилам дорожного движения.

