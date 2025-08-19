Ограничения движения в Кишиневе: Некоторые улицы перекроют на три дня — общественный транспорт меняет маршруты

С 20 по 22 августа будет полностью перекрыто движение на перекрёстке улиц Н. Костин и О. Гибу.
Ограничения связаны с проведением ремонтных работ по замене повреждённого участка водопровода. На этот период изменятся некоторые маршруты общественного транспорта.
Маршрутное такси № 103:
Туда: ул. Л. Деляну → ул. Алба-Юлия → ул. О. Гибу → ул. Н. Костин → далее по маршруту;
Обратно: ул. Н. Костин → ул. О. Гибу → ул. Алба-Юлия → ул. Л. Деляну → далее по маршруту.
Троллейбус № 38:
Туда: ул. Алба-Юлия → ул. О. Гибу → ул. Н. Костин → далее по маршруту;
Обратно: ул. Н. Костин → ул. О. Гибу → ул. Алба- Юлия.
Водителям рекомендуется соблюдать указания сотрудников дорожной полиции, проявлять терпение и дисциплину, строго следовать Правилам дорожного движения.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Ни лея не жалея: Как ПАС тратит сотни миллионов леев из бюджета Молдовы на свой предвыборный пиар.
Только на пособия, которые правящая партия впервые за 4 года исключительно перед выборами решила выплатить всем школьникам страны, обойдутся бюджету в 300 млн.леев (далее…).
В Молдове полицейские в форме больше не обязаны предъявлять служебное удостоверение: Теперь до вас «докопаться» сможет любой бандит, в обмундировании.
Полиция предупреждает, что при исполнении служебных обязанностей в форме сотрудник полиции больше не обязаны предъявлять служебные удостоверения [видео] (далее…).
Оказывается, власть не виновата в том, что страна не развивается: Игорь Гросу и новые бессарабские изыскания в области экономики и финансов Молдовы.
ПАС так старательно закручивала гайки, так стремилась добить остатки свободы в экономике и политизировать все её сферы, что результат в виде 0,1-процентного роста налицо [видео] (далее…).