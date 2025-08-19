В округе Подольск в Подмосковье обновили около 14 км дорожного покрытия

В центре Подольска отремонтировали более 2 км на улицах Матросской и Маштакова, по которым ежедневно проезжают около 9 тыс. автомобилистов к железнодорожной станции и автостанции, объектам социальной инфраструктуры и достопримечательностям, например, к Усадьбе Ивановское, Военному клиническому госпиталю, спортивному комплексу «Труд». Помимо этого, в городской черте обновили 2,5 км на двух участках Домодедовского шоссе от пересечения с улицей Добрятинской до трассы М-2 «Крым». Еще отремонтировали 1,4 км на улице Колхозной, ведущей к дому-музею В. И. Ленина, лыжной трассе и кладбищу. В городе Климовске 1,2 км покрытия заменили на улице Рожкова и Октябрьском проспекте. Теперь жителям будет удобнее добираться до образовательных учреждений, парка Дубрава и железнодорожной станции Гривно.