В округе Подольск в Подмосковье обновили около 14 км дорожного покрытия

Специалисты отремонтировали 10 участков региональных дорог и обновили около 14 км асфальтобетонного покрытия по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в городском округе Подольск Московской области. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры.
Наибольший объем работ выполнили на участке от деревни Яковлево до СНТ Калиновские Сады, где заменили 3 км старого дорожного полотна, по которому жители проезжают к амбулатории, железнодорожной станции Калинина, Дому культуры, церкви, детскому саду и школе. Также завершены работы на участке дороги от деревни Северово до улицы Высотной в Подольске, проходящем через лесопарк Дубки и ведущему к детскому реабилитационному центру Кораблик, парку Березки, спортивным и образовательным учреждениям города.
В центре Подольска отремонтировали более 2 км на улицах Матросской и Маштакова, по которым ежедневно проезжают около 9 тыс. автомобилистов к железнодорожной станции и автостанции, объектам социальной инфраструктуры и достопримечательностям, например, к Усадьбе Ивановское, Военному клиническому госпиталю, спортивному комплексу «Труд». Помимо этого, в городской черте обновили 2,5 км на двух участках Домодедовского шоссе от пересечения с улицей Добрятинской до трассы М-2 «Крым». Еще отремонтировали 1,4 км на улице Колхозной, ведущей к дому-музею В. И. Ленина, лыжной трассе и кладбищу. В городе Климовске 1,2 км покрытия заменили на улице Рожкова и Октябрьском проспекте. Теперь жителям будет удобнее добираться до образовательных учреждений, парка Дубрава и железнодорожной станции Гривно.
Всего в рамках ремонтного сезона по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» на региональной сети городского округа Подольск заменят более 16 км старого дорожного полотна. В дальнейшем на всех участках специалисты нанесут разметку и укрепят обочины — работы планируется завершить осенью.
«Благодаря ремонту более 300 тысяч жителей и гостей округа могут комфортно проезжать к домам, объектам инфраструктуры, достопримечательностям и другим местам притяжения», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.