В Кировской области завершается ремонт дорог

Ремонт дорог по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» завершается в Кировской области. Работы выполнены на 75% от годового плана, сообщили в региональном управлении массовых коммуникаций.
Всего в области по нацпроекту к нормативу приведут 40 объектов. В Кирове уже приняты в эксплуатацию улицы Проезжая, Марьино, Заречная и Епишинский проезд, а также дорога Киров — Русское. Еще на 9 объектах работы завершаются. В этом году по нацпроекту в Кирове будут отремонтированы 14 дорог общей протяженностью 20 км.
В районах области в эксплуатацию введено 18 объектов. В городе Слободском работы полностью завершены. После ремонта сдан участок дороги Яранск — Санчурск — граница Республики Марий Эл в Санчурском районе. Там к нормативу привели 5 км. В Кирово-Чепецком районе завершен ремонт участка трассы Киров — Кирово-Чепецк — Зуевка — Фаленки — граница Удмуртской Республики протяженностью 3,2 км. Еще улучшили 4,3 км дороги Котельнич — Даровской. К приемке готовятся участки трассы Киров — Советск — Яранск в Верхошижемском и Советском районах.
«В высокой степени готовности стратегическая дорога на северо-западе региона — участок Вазюк — Опарино, которая является частью дороги Киров — Котлас — Архангельск. Здесь полностью уложен верхний слой асфальта. Протяженность участка — больше 25 км. Впереди работы по укреплению откосов, установке дорожных знаков и барьерного ограждения, нанесению разметки», — рассказал директор дорожного комитета региона Игорь Меркулов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
— комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.