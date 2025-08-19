В Кировской области завершается ремонт дорог

Всего в области по нацпроекту к нормативу приведут 40 объектов. В Кирове уже приняты в эксплуатацию улицы Проезжая, Марьино, Заречная и Епишинский проезд, а также дорога Киров — Русское. Еще на 9 объектах работы завершаются. В этом году по нацпроекту в Кирове будут отремонтированы 14 дорог общей протяженностью 20 км.