В Глазове в Удмуртии завершается ремонт детской музыкальной школы

«В ближайшие две недели начнем наводить уют в школе: развешивать шторы и кулисы в концертный зал, возвращать музыкальные инструменты и аппаратуру виртуального концертного зала — он появился в нашем здании также по нацпроекту. Все работы планируем завершить к концу августа. А 1 сентября проведем торжественное открытие: праздником “День двора” отметим начало учебного года, поприветствуем юные дарования Глазова, распахнем двери обновленной музыкальной школы перед ее учениками и их родителями», — сказал директор школы Юрий Афонин.