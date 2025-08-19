В Глазове в Удмуртии завершается ремонт детской музыкальной школы

Капитальный ремонт детской музыкальной школы № 1 завершают в Глазове Удмуртской Республики. Ее обновляют по национальному проекту «Семья», сообщили в администрации города.
Работы выполнены на 95%. Специалисты утеплили фасад, заменили кровлю, восстановили часть вентиляционных шахт. Также они сделали систему кондиционирования, заменили сети электроснабжения и части оконных блоков.
Сейчас идет завершающий этап. Строители занимаются внутренней отделкой коридоров и туалетов, красят стены и вывозят строительный мусор. Планируется, что к 1 сентября обновление старейшего в Глазове учреждения дополнительного образования будет завершено.
«В ближайшие две недели начнем наводить уют в школе: развешивать шторы и кулисы в концертный зал, возвращать музыкальные инструменты и аппаратуру виртуального концертного зала — он появился в нашем здании также по нацпроекту. Все работы планируем завершить к концу августа. А 1 сентября проведем торжественное открытие: праздником “День двора” отметим начало учебного года, поприветствуем юные дарования Глазова, распахнем двери обновленной музыкальной школы перед ее учениками и их родителями», — сказал директор школы Юрий Афонин.
Нацпроект «Семья».
объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.