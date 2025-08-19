Из США начали депортировать первых украинцев

Первые украинские граждане вернулись на родину после депортации из США. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на американскую иммиграционную и таможенную полицию (ICE).
В соцсетях появились фотографии, опубликованные ICE, на которых запечатлено прибытие депортированных из США украинцев. На снимках с украинской границы видны сотрудники украинской пограничной службы и гражданские лица, предположительно прибывшие из США.
Администрация президента США Дональда Трампа объявила о планах депортировать из страны 200 тысяч украинских беженцев, которые ранее получили временную защиту. Этот процесс собирались оплатить из 250 миллионов долларов, изначально предназначенных для иностранной помощи. Издание также отмечает, что США уже потратили минимум 2 миллиона долларов на депортацию мигрантов. Для этого, в частности, используются военные самолеты С-17, час полета которых стоит более 19 тысяч долларов.
Администрация Джо Байдена впервые предоставила украинцам временную защиту (TPS) в 2022 году, после начала конфликта на Украине.
Белый дом также призывал Украину принять граждан других стран, депортированных из США. По мнению «Известий», этот запрос Трампа связан с желанием снизить преступность в стране, сдерживая нелегальную миграцию.