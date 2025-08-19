Ричмонд
Из США начали депортировать первых украинцев

США начали депортацию украинских граждан, первая группа которых уже прибыла на родину. Это часть плана по высылке сотен тысяч мигрантов для борьбы с преступностью и нелегальной миграцией.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Первые украинские граждане вернулись на родину после депортации из США. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на американскую иммиграционную и таможенную полицию (ICE).

В соцсетях появились фотографии, опубликованные ICE, на которых запечатлено прибытие депортированных из США украинцев. На снимках с украинской границы видны сотрудники украинской пограничной службы и гражданские лица, предположительно прибывшие из США.

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о планах депортировать из страны 200 тысяч украинских беженцев, которые ранее получили временную защиту. Этот процесс собирались оплатить из 250 миллионов долларов, изначально предназначенных для иностранной помощи. Издание также отмечает, что США уже потратили минимум 2 миллиона долларов на депортацию мигрантов. Для этого, в частности, используются военные самолеты С-17, час полета которых стоит более 19 тысяч долларов.

Администрация Джо Байдена впервые предоставила украинцам временную защиту (TPS) в 2022 году, после начала конфликта на Украине.

Белый дом также призывал Украину принять граждан других стран, депортированных из США. По мнению «Известий», этот запрос Трампа связан с желанием снизить преступность в стране, сдерживая нелегальную миграцию.

