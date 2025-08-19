Из США начали депортировать первых украинцев

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о планах депортировать из страны 200 тысяч украинских беженцев, которые ранее получили временную защиту. Этот процесс собирались оплатить из 250 миллионов долларов, изначально предназначенных для иностранной помощи. Издание также отмечает, что США уже потратили минимум 2 миллиона долларов на депортацию мигрантов. Для этого, в частности, используются военные самолеты С-17, час полета которых стоит более 19 тысяч долларов.