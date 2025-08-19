Посольство Беларуси разбирается в истории с рабством белорусов под Воронежем. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на дипломатическое ведомство.
Речь идет о предполагаемом принудительном труде нескольких десятков человек, включая граждан Беларуси, в Воронежской области. Дипломаты связались с некоторыми из предполагаемых пострадавших и передали информацию для дальнейшей проверки в правоохранительные органы Брестской области.
В посольстве подчеркнули, что держат ситуацию под контролем, и заявили, что подробности будут обнародованы после завершения проверок, проводимых правоохранительными органами обеих стран.
В Воронежской области Следственный комитет России также проводит доследственную проверку, направленную на выяснение всех обстоятельств дела. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
О рабстве белорусов в России стало известно после того, как в СМИ появилась информация, основанная на данных волонтерского движения «Альтернатива», о том, что в фермерском хозяйстве в селе Подколодновка могли удерживать около ста человек, которых принуждали к неоплачиваемому труду в теплицах и на полях, ограничивая их свободу передвижения.
Ранее МВД опровергло групповое изнасилование минчанки военнослужащими РФ.
А еще круглосуточный бесплатный номер экстренной помощи 133 заработал в Беларуси.
Также мы сообщали, что белоруса не пустили на борт самолета, и он не смог вылететь в Египет.