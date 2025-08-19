Посольство Беларуси разбирается в истории с рабством белорусов под Воронежем

О рабстве белорусов в России стало известно после того, как в СМИ появилась информация, основанная на данных волонтерского движения «Альтернатива», о том, что в фермерском хозяйстве в селе Подколодновка могли удерживать около ста человек, которых принуждали к неоплачиваемому труду в теплицах и на полях, ограничивая их свободу передвижения.