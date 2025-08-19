Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посольство Беларуси разбирается в истории с рабством белорусов под Воронежем

Посольство Беларуси в России изучает ситуацию с принуждением белорусов к труду в Воронежской области.

Источник: Оксана Бровач

Посольство Беларуси разбирается в истории с рабством белорусов под Воронежем. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на дипломатическое ведомство.

Речь идет о предполагаемом принудительном труде нескольких десятков человек, включая граждан Беларуси, в Воронежской области. Дипломаты связались с некоторыми из предполагаемых пострадавших и передали информацию для дальнейшей проверки в правоохранительные органы Брестской области.

В посольстве подчеркнули, что держат ситуацию под контролем, и заявили, что подробности будут обнародованы после завершения проверок, проводимых правоохранительными органами обеих стран.

В Воронежской области Следственный комитет России также проводит доследственную проверку, направленную на выяснение всех обстоятельств дела. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

О рабстве белорусов в России стало известно после того, как в СМИ появилась информация, основанная на данных волонтерского движения «Альтернатива», о том, что в фермерском хозяйстве в селе Подколодновка могли удерживать около ста человек, которых принуждали к неоплачиваемому труду в теплицах и на полях, ограничивая их свободу передвижения.

Ранее МВД опровергло групповое изнасилование минчанки военнослужащими РФ.

А еще круглосуточный бесплатный номер экстренной помощи 133 заработал в Беларуси.

Также мы сообщали, что белоруса не пустили на борт самолета, и он не смог вылететь в Египет.