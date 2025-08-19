Могилевская область перешагнула рубеж в 1 млн тонн намолота зерна нового урожая

19 августа, Шкловский район /Корр. БЕЛТА/. Могилевская область перешагнула рубеж в 1 млн т намолота зерна нового урожая, передает корреспондент БЕЛТА.
Торжественное мероприятие собрало на поле ЗАО «АСБ-Агро Городец» представителей Шкловского и Могилевского районов. Именно они первыми в регионе перешли планку в 100 тыс. т намолота.
Заяц о 1 млн тонн зерна в Могилевской области: это существенный вклад в продбезопасность страны.
«Именно на поле хозяйства “АСБ-Агро Городец” была собрана 100-тысячная тонна зерна в Шкловском районе и миллионная — в Могилевской области. Это очень значимая цифра, в которую наш район внес свой вклад. В нее входят зерновые и зернобобовые без учета рапса. Предстоит убрать еще более 20%, хотя на сегодня мы выполнили поставленную перед районом задачу — намолотили 103 тыс. т зерновых и зернобобовых культур, — рассказал председатель Шкловского райисполкома Сергей Бартош. — В успехе шкловских аграриев все сыграло свою роль, в том числе государственные и областные программы по поддержке сельского хозяйства: техническое оснащение, обеспечение минеральными удобрениями. Способствовали и погодные условия — дожди, которые изначально нас пугали, в дальнейшем способствовали наливу зерна. Все хлеба мы соберем и войдем уже в новый сезон: уже идет закладка урожая под следующий год. Настроение боевое — справимся со всеми задачами».
Как отметил председатель Могилевского райисполкома Дмитрий Мудрогелов, район внес весомый вклад в каравай области и останавливаться на достигнутом тут не намерены. «Мы продолжаем трудиться на полях, и, думаю, это еще не предел. Работы ведутся по всем направлениям, прежде всего упор сделан на заготовке зерновых. Мы сегодня не просто строим планы, а закладываем фундамент будущего урожая — активно пашем и сеем. И за это огромное спасибо нашим людям, на которых держится сельское хозяйство. Они ответственные и трудолюбивые, в сезон находятся в поле с утра и до позднего вечера, а когда шли дожди, ловили каждую погожую минуту — делали все, чтобы собрать и сохранить хлеб нового урожая», — подчеркнул он.
С достижением высоких показателей аграриев поздравил председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко. «Могилевская область намолотила 1 млн т, и это неплохой результат, хотя на полях еще стоит зерно: по подсчетам специалистов, мы положим в закрома еще около 300 тыс. т. Всегда надо стремиться к более высокому результату, и у нас для этого есть все возможности: люди, земля, мирное небо, — отметил он. — В этом году были благоприятные погодные условия для урожая, но сложные для уборки. Но наши аграрии показывают упорство и доказывают, что в любых погодных условиях могут добиваться результата. И это радует. Выражаю благодарность тем, кто пахал, сеял, работал на химии. Спасибо специалистам и руководителям. Это труд всех нас, ведь только совместными усилиями можно добиться хорошего результата».
По словам Анатолия Исаченко, в Могилевской области на данный момент 242 комбайнера перешагнули тысячный рубеж, 28 экипажей — двухтысячный, 8 — четырехтысячный. И это еще не окончательные цифры, за которыми скрывается кропотливый и тяжелый труд.
Кроме этого на полях региона продолжается заготовка кормов, идет сев озимых культур под урожай следующего года. -0-
Фото Олега Фойницкого.