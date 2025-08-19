Могилевская область перешагнула рубеж в 1 млн тонн намолота зерна нового урожая

С достижением высоких показателей аграриев поздравил председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко. «Могилевская область намолотила 1 млн т, и это неплохой результат, хотя на полях еще стоит зерно: по подсчетам специалистов, мы положим в закрома еще около 300 тыс. т. Всегда надо стремиться к более высокому результату, и у нас для этого есть все возможности: люди, земля, мирное небо, — отметил он. — В этом году были благоприятные погодные условия для урожая, но сложные для уборки. Но наши аграрии показывают упорство и доказывают, что в любых погодных условиях могут добиваться результата. И это радует. Выражаю благодарность тем, кто пахал, сеял, работал на химии. Спасибо специалистам и руководителям. Это труд всех нас, ведь только совместными усилиями можно добиться хорошего результата».