Шулейко представил в Минсельхозпроде двух новых заместителей министра

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Шулейко 19 августа представил в Минсельхозпроде двух новых заместителей министра сельского хозяйства и продовольствия — Виталия Кулака и Александра Яковчица, передает корреспондент БЕЛТА.
Виталий Кулак до настоящего времени был председателем Каменецкого райисполкома, а еще ранее — председателем Жабинковского райисполкома. Характеризуя нового замминистра сельского хозяйства и продовольствия, Юрий Шулейко отметил его упорство в достижении целей. «Посмотрите, как развивался Каменецкий район — особо важный для экономики и сельского хозяйства Брестской области. Результаты у района очень хорошие. У него все получилось и в Жабинке», — сказал он.
Юрий Шулейко подчеркнул, что растениеводство является важнейшим направлением, от кормов зависит развитие сферы животноводства. «Погодные условия лучше не станут. Мы это компенсируем внутренним потенциалом Академии наук, нашего растениеводства, опытом наших руководителей, — сделал акцент вице-премьер. — Сев озимого рапса надо завершить, озимый ячмень скоро начинать сеять, готовить поля. Кукурузу надо убирать».
Александр Яковчиц ранее занимал должность зампредседателя «Белгоспищепрома», а до этого работал в сфере потребкооперации. По мнению Юрия Шулейко, опыт работы в этих сферах ему пригодится на новой должности. Он отметил, что животноводство сегодня под особым вниманием. «Мы работаем в одной связке с “Белгоспищепромом”, так что вы понимаете, куда вы пришли. Ответственнейшая должность. Погружайтесь в работу, закатывайте рукава. Надо заниматься стратегией по производству мяса, молока», — отметил вице-премьер. -0-
