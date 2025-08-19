Шулейко представил в Минсельхозпроде двух новых заместителей министра

Александр Яковчиц ранее занимал должность зампредседателя «Белгоспищепрома», а до этого работал в сфере потребкооперации. По мнению Юрия Шулейко, опыт работы в этих сферах ему пригодится на новой должности. Он отметил, что животноводство сегодня под особым вниманием. «Мы работаем в одной связке с “Белгоспищепромом”, так что вы понимаете, куда вы пришли. Ответственнейшая должность. Погружайтесь в работу, закатывайте рукава. Надо заниматься стратегией по производству мяса, молока», — отметил вице-премьер. -0-