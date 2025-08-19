В Сочи расчистили русло реки Мацеста

Комплексную очистку русла реки Мацеста провели на территории Хостинского внутригородского района в Сочи. Это соответствует целям и задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации города.
В очистке приняли участие около 20 человек. Также на объекте использовали четыре единицы специализированной техники. Из русла удалили корни и ветви деревьев, а также крупногабаритный мусор, который мог стать причиной заторов и затруднить сток воды при паводках. Особое внимание уделяли извилистым участкам русла и подмостовым пространствам, где скопление мусора и древесных остатков опасно для водоотведения и может приводить к подтоплениям.
Собранные отходы и древесные остатки направили на утилизацию в соответствии с экологическими требованиями, что снижает риск вторичного загрязнения окружающей среды. Очистка проводилась с соблюдением мер безопасности и минимального вмешательства в береговую растительность.
«В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду особое внимание уделяется профилактическим мероприятиям по расчистке русел рек. Учитывая горный рельеф местности и извилистое течение водотоков, своевременное проведение этих работ крайне важно для минимизации рисков подтоплений и повышения пропускной способности рек», — отметил глава администрации Хостинского внутригородского района Сочи Иван Савин.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.