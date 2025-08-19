В Сочи расчистили русло реки Мацеста

В очистке приняли участие около 20 человек. Также на объекте использовали четыре единицы специализированной техники. Из русла удалили корни и ветви деревьев, а также крупногабаритный мусор, который мог стать причиной заторов и затруднить сток воды при паводках. Особое внимание уделяли извилистым участкам русла и подмостовым пространствам, где скопление мусора и древесных остатков опасно для водоотведения и может приводить к подтоплениям.