В селе Еланыш в Башкирии отремонтируют 3 км дороги вблизи школы

Специалисты по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» до конца 2026 года отремонтируют 3 км дороги Мещегарово — Турнали — Мурсалимкино вблизи школы в селе Еланыш Салаватского района Башкирии. Об этом сообщили в региональном минтрансе.
Рабочие уже приступили к укладке асфальтобетонного покрытия и строительству пешеходных дорожек. Ранее они обустроили водопропускные трубы на примыканиях к жилым домам. Также специалисты смонтировали опоры электроосвещения.
«Вблизи со школой дорожники планируют установить барьерное и перильное ограждения. Также на ремонтируемом участке появятся новые дорожные знаки, обустроят остановки и нанесут разметку. Данные меры обеспечат безопасность для всех участников дорожного движения, особенно школьников», — рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любовь Минакова.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.