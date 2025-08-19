В селе Натырбово в Адыгее завершают ремонт школы

В ходе ремонта в учреждении заменили крышу, оконные и дверные блоки, выровняли стены, обновили инженерные коммуникации и фасад. Сейчас завершается внутренняя отделка помещений. В заведении будут созданы все условия для ведения комфортного образовательного процесса. Также специалисты благоустроят прилегающую территорию, создадут многофункциональную зону для занятий спортом и проведения внеурочных мероприятий. Открыть обновленную школу планируют к 1 сентября.