В селе Натырбово в Адыгее завершают ремонт школы

Реконструкция школы № 8 завершается в селе Натырбово Республики Адыгея. Ее ремонтируют при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в управлении главы региона по реализации национальных проектов.
В школе обучаются более 420 детей, работают около 40 учителей. Она является старейшим учебным заведением в Адыгее. Теперь здание практически полностью обновлено.
В ходе ремонта в учреждении заменили крышу, оконные и дверные блоки, выровняли стены, обновили инженерные коммуникации и фасад. Сейчас завершается внутренняя отделка помещений. В заведении будут созданы все условия для ведения комфортного образовательного процесса. Также специалисты благоустроят прилегающую территорию, создадут многофункциональную зону для занятий спортом и проведения внеурочных мероприятий. Открыть обновленную школу планируют к 1 сентября.
Нацпроект «Молодежь и дети».
направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.