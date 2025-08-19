В Комсомольске-на-Амуре отремонтировали участок улицы Дзержинского

Отметим, что улица Дзержинского одна из важнейших в городе. По ней можно объехать центр Комсомольска-на-Амуре и выйти на трассы, ведущие к поселкам Солнечному и Горному, попасть в Северную промышленную зону. На ней размещаются социальные объекты и проходят несколько маршрутов общественного транспорта. В предыдущие годы по нацпроекту привели в порядок участок улицы Дзержинского от физкультурно-оздоровительного комплекса им. И. Трегубова до Кирова.