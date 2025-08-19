Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Комсомольске-на-Амуре отремонтировали участок улицы Дзержинского

Специалисты заменили бордюры и покрытие на проезжей части, а также восстановили тротуары.

Участок улицы Дзержинского от спортивного комплекса им. Ивана Трегубова до улицы Гагарина отремонтировали в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае. Работы выполнили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации города.

Специалисты улучшили отрезок протяженностью чуть более 1 км. Они полностью заменили бордюры, асфальтовое покрытие на проезжей части. Также отремонтировали тротуар по четной стороне улицы от Кирова до Гагарина и по нечетной стороне от Кирова до проспекта Октябрьского. Еще строители сделали тротуар к детскому технопарку «Эвристика».

Отремонтированный участок Дзержинского стал шестым сданным в этом году объектом. Всего их будет семь. Последний — улица Калинина. На ней специалисты уже завершили все работы и готовят ее к сдаче.

Отметим, что улица Дзержинского одна из важнейших в городе. По ней можно объехать центр Комсомольска-на-Амуре и выйти на трассы, ведущие к поселкам Солнечному и Горному, попасть в Северную промышленную зону. На ней размещаются социальные объекты и проходят несколько маршрутов общественного транспорта. В предыдущие годы по нацпроекту привели в порядок участок улицы Дзержинского от физкультурно-оздоровительного комплекса им. И. Трегубова до Кирова.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

— комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.