В Ростове на видео засняли водителя автобуса, который отвлекся на телефон во время работы

В Ростове водитель автобуса маршрута № 85а был привлечен к административной ответственности за нарушение ПДД. Как установили сотрудники Госавтоинспекции, мужчина управлял транспортным средством с пассажирами, одновременно ведя телефонный разговор.
Инцидент стал известен благодаря бдительности граждан, которые зафиксировали нарушение на видео в социальных сетях. Автор публикации обратил внимание, что водитель отвлекался от дороги, подвергая опасности десятки людей.
— Сотрудниками Госавтоинспекции Ростовской области в отношении водителя составлен административный материал по ст. 12.36.1 КоАП РФ, — сказано в сообщении.
