В больнице Якутии открылось отделение ранней медицинской реабилитации

В нем будут оказывать помощь пациентам после инсульта, инфаркта и травм.

Источник: Национальные проекты России

Республиканская больница № 2 — Центр экстренной медицинской помощи в Якутске открыла отделение ранней медицинской реабилитации по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в департаменте информационной политики и массовых коммуникаций администрации главы и правительства Якутии.

В отделении будут оказывать помощь пациенту с момента поступления в реанимацию — после инсульта, инфаркта, травм и других тяжелых состояний. По словам заведующего отделением Артема Науменко, это позволит снизить риск осложнений и быстрее стабилизировать пациента.

«Тут же начинается работа с пациентом, чтоб минимизировать последствия болезни и максимально быстро помочь пациенту выйти из острого состояния, а главное, снизив количество осложнений, мы сокращаем сроки пребывания пациента в стационаре», — отметил Артем Науменко.

В отделении работают врачи физической и реабилитационной медицины, медсестры-реабилитологи, логопеды, психологи, инструкторы и эргореабилитологи. Они формируют индивидуальный план восстановления для каждого пациента уже в первый день госпитализации. При его составлении учитываются ограничивающие факторы и риски для проведения реабилитационных мероприятий.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

— достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.