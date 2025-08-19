В детском лагере «Ласточка» Пензенской области завершают капитальный ремонт

Капитальный ремонт детского оздоровительного лагеря «Ласточка» завершается в Кузнецком районе Пензенской области. Его улучшают в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в региональном министерстве образования.
Лагерь, построенный в 1959 году в лесной зоне на берегу реки Кадада на территории Городищенского лесничества, капитально не ремонтировали с советских времен. В апреле этого года его начали обновлять. Были выделены средства на улучшение четырех корпусов и обеденного зала.
Специалисты уже завершили все монтажные и подготовительные работы. Они сделали внутренние кирпичные перегородки, установили оконные блоки и дверные конструкции, проложили электрические сети, смонтировали системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. В лагере установлена новая пожарная сигнализация. Внутренняя отделка помещений подготовлена под покраску, полы выложены плиткой, установлены подвесные потолки. Сейчас в корпусах активно ведутся внутренние работы, завершается наружная обшивка зданий. Ремонт завершат 31 августа.
Помимо этого, в лагере благоустроят и прилегающую территорию. На ней установят новое ограждение, сделают видеонаблюдение, заасфальтируют дорожки и уложат тротуарную плитку. На пространстве появятся спортивные зоны с футбольной, волейбольной и стритбольной площадками, а также летний кинотеатр, игровые зоны, беседки и уличные тренажеры. На сегодняшний день территория готова примерно на 70%.
Нацпроект «Молодежь и дети».
направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.