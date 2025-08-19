В детском лагере «Ласточка» Пензенской области завершают капитальный ремонт

Помимо этого, в лагере благоустроят и прилегающую территорию. На ней установят новое ограждение, сделают видеонаблюдение, заасфальтируют дорожки и уложат тротуарную плитку. На пространстве появятся спортивные зоны с футбольной, волейбольной и стритбольной площадками, а также летний кинотеатр, игровые зоны, беседки и уличные тренажеры. На сегодняшний день территория готова примерно на 70%.