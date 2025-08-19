Заяц о 1 млн тонн зерна в Могилевской области: это существенный вклад в продбезопасность страны

19 августа, Шкловский район /Корр. БЕЛТА/. Могилевская область перешагнула рубеж в 1 млн т намолота зерна нового урожая, и это существенный вклад в продовольственную безопасность страны. Таким мнением с журналистами поделился председатель Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Совета Республики, уполномоченный представитель Президента в Могилевской области Леонид Заяц, передает корреспондент БЕЛТА.
Леонид Заяц поздравил сегодня в Шкловском районе аграриев региона с высокими достижениями в уборочной кампании этого года. «Переполняет чувство гордости за то, что Могилевская область умеет работать и выращивать хлеб — самое ценное для каждого человека. Регион вошел в четверку лидеров по стране, которые преодолели миллионный рубеж, и этим внес существенный вклад в продовольственную безопасность нашего государства», — сказал он.
Для Могилевской области сегодня большой праздник — 1 млн т зерна уже в закромах, еще около 300 тыс. т предстоит убрать. Исходя из этого, подчеркнул Леонид Заяц, есть все основания полагать, что регион побьет свои рекорды, которые были до этого.
«Это повод сказать слова благодарности руководителям хозяйств, специалистам и обычным трудящимся — механизаторам, водителям на отвозке зерна, работникам зерносушильных комплексов. В непростых погодных условиях своим нелегким трудом хлеборобы доказали свою состоятельность. Мы достигли неплохих результатов, но перед страной стоят и другие задачи: этим годом заканчивается пятилетка и начинается следующая, поэтому необходимо будет серьезно прибавлять. Уверен, с таким кадровым потенциалом в сфере АПК Могилевской области, при таком руководстве области и поддержке нашего Президента все показатели этого года и будущей пятилетки будут выполнены», — подчеркнул он.
Он также отметил, что богатый каравай этого года — общая заслуга. «Благодаря выверенной программе по развитию агропромышленного комплекса и поддержке главы государства в сельском хозяйстве за последние годы произошли существенные перемены. Этот сектор задает тон всей экономике и обеспечивает выполнение самой главной задачи — достижения продовольственной безопасности страны. Произведенными на своей земле продуктами мы кормим сегодня своих людей, продаем на экспорт. Выручка от реализации продуктов питания выросла к аналогичному периоду прошлого года на 12% и составила более $4,5 млрд», — заключил Леонид Заяц. -0-
Фото Олега Фойницкого.