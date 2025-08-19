Заяц о 1 млн тонн зерна в Могилевской области: это существенный вклад в продбезопасность страны

Он также отметил, что богатый каравай этого года — общая заслуга. «Благодаря выверенной программе по развитию агропромышленного комплекса и поддержке главы государства в сельском хозяйстве за последние годы произошли существенные перемены. Этот сектор задает тон всей экономике и обеспечивает выполнение самой главной задачи — достижения продовольственной безопасности страны. Произведенными на своей земле продуктами мы кормим сегодня своих людей, продаем на экспорт. Выручка от реализации продуктов питания выросла к аналогичному периоду прошлого года на 12% и составила более $4,5 млрд», — заключил Леонид Заяц. -0-