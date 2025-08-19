США и страны Европы пригласили на «Интервидение»

Организаторы международного музыкального конкурса «Интервидение» пригласили к участию в мероприятии представителей США и ряда стран Европы. К текущему моменту уже 19 государств подтвердили, что присоединятся к конкурсу. Об этом во вторник, 19 августа, сообщили в пресс-службе Фонда сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры «Традиции искусства».
— Уже в этом году на конкурсе будут представлены представители всех континентов, что явно демонстрирует глобальный интерес к формату, — передает сообщение фонда ТАСС.
Еще в начале февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в Москве и Московской области в 2025 году. Глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров отметил, что на этом конкурсе не будет извращений. Музыкальный продюсер и бизнесмен Иосиф Пригожин также высказал мнение, что соревнование обещает стать значительно более масштабным, чем знаменитое Евровидение, однако назвал подобное сравнение неуместным.
Спецпредставитель Путина по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой уточнил, что к состязанию присоединятся более 20 стран. При этом Россию на «Интервидении» представит заслуженный артист Ярослав Дронов, более известный под сценическим псевдонимом SHAMAN. Достоин ли этого музыкант, «Вечерняя Москва» обсудила с музыкальным критиком Сергеем Соседовым.
Глава департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД Александр Алимов позже сообщил, что площадкой проведения музыкального конкурса «Интервидение» выступит «Live Арена» в Москве. Министерство оказывает помощь в подготовке мероприятия, однако не является его основным организатором.