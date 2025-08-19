Ричмонд
Вдова экс-участника шоу «Битва экстрасенсов» Микаберидзе раскрыла подробности его смерти

Участник «Битвы экстрасенсов» Артур Микаберидзе умер до приезда скорой помощи.

Источник: Комсомольская правда

Вдова бывшего участника шоу «Битва экстрасенсов» Артура Микаберидзе рассказала подробности о его смерти. Как передает Lenta.ru, женщина заявила, что ее супруг скончался до приезда скорой помощи.

Вдова Микаберидзе Каролина рассказала, что экс-участник шоу упал с мотоцикла в Таиланде, в результате чего повредил легкие. Сначала мужчина думал, что в результате инцидента он получил трещину в ребре. Однако позднее состояние Микаберидзе ухудшилось.

«Накануне ночью стал задыхаться, и на следующую ночь он умер, потому что скорая уже не успела», — рассказала вдова.

По ее словам, причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.

Ранее KP.RU сообщал, что Артур Микаберидзе погиб в Таиланде в ночь с 16 на 17 августа. На момент смерти бывшему участнику «Битвы экстрасенсов» было 50 лет.